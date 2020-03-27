Bahçeli'den sosyal izolasyon çağrısı
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Bahçeli'den sosyal izolasyon çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadeleye ilişkin olarak, "Sosyal izolasyonla evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz.

27.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:04
Bahçeli'den sosyal izolasyon çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadeleye ilişkin olarak, "Sosyal izolasyonla evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bahçeli, twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilgili mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşeriyetin olağanüstü bir sürecin bütün yönlerini ağır bir şekilde yaşadığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ölümcül bir virüs insanlığa adeta savaş açmış durumdadır. Ülkeler, milletler, medeniyetler diken üstünde, bıçak sırtında, tahammül sınırındadır. Kovid-19 musibetiyle mücadele de üst noktadadır. Dünya genelinde Kovid-19'dan hastalanan sayısı 537 bin 736, vefat eden sayısı 24 bin 136, yoğun bakımda tedavi gören sayısı da 19 bin 733'dir. Özellikle İtalya'da ölüm sayısı 8 bin 215'e sıçramıştır. Ülkemizde şu ana kadar hastalanan kişi sayısı 3 bin 629 düzeyindedir.

Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 75'dir."

Açıklamasında "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte, tedbirler azimle ve azami şekilde alınmaktadır. Salgının önüne geçmek maksadıyla makul ve mantıklı her yola başvurulmaktadır." ifadelerine yer veren Bahçeli, aklın, bilimin ve duanın gücüyle virüs salgınına direnildiğine ve önünün kesilmeye çabalandığına dikkati çekti.

"Mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz"

Koronavirüse karşı mücadelenin mutlaka kazanılacağına yönelik inancını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu süreçte tavsiyelere uymak, telaşa kapılmamak, birbirimize güvenip inanmak yegane çare ve çözümdür.

Bilim Kurulumuzun 26 muhterem üyesi bulunmaktadır. Hepsi de birbirinden değerli bu bilim insanlarının fedakarca çalışmaları ümitlerimizi diri tutmaktadır. Ancak bu bilim insanlarının her birisi farklı farklı televizyon kanallarına çıkıp sürekli aynı şeyleri tekrarlamaktadır."

Bu süreçte ellerin nasıl yıkanacağından diğer temizlik ve hijyen şartlarına nasıl uyulup riayet edileceğinin Bilim Kurulunun üyeleri tarafından ısrarla ve inatla anlatıldığını hatırlatan Bahçeli, "Herhalde söylenenleri anlamayan, ellerin nasıl yıkanacağını bilmeyen kalmamıştır. Bunlar oluyorken değerli bilim insanlarımızın kimisi umut vermekte, kimisi ufuk çizmekte, kimisi korku salmakta, kimisi de zevahiri kurtarmaktadır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin devreye girmesinin 628'inci gününün geride bırakıldığına dikkati çekerek, bu süre zarfında AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kamuoyunu isabetle bilgilendirdiğini kaydetti.

Bilim Kurulu "Sözcü tayin etmeli" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da her gün şeffaf ve samimi bir üslupla koronavirüsle ilgili gelişmeleri açıklayıp milletle en doğru bilgileri paylaştığını belirten Bahçeli, şunları ifade etti:

"Bu gerçek ortadayken, televizyon ekranlarından maksadı aşan, farklı yerlere çekilen, kargaşa yaratan beyanatlara ne gerek vardır? Aziz milletimiz Bilim Kurulunun değerli üyelerinin hangi birisine kulak versin? Hangisine itibar etsin? Hangisini dikkate alsın? Karşımızda bir karmaşa vardır. Bu çerçevede ihtiyaç varsa Bilim Kurulundan bir sözcü tayin edilerek beyanat enflasyonun önüne geçilebilecektir.

Tıp eğitimi almamış, virüs nedir bilmeyen sabitleşmiş sabit yorumcular ekranlarda bilirkişilik taslamaktadır."

Uzmanlara eleştiri

Televizyonda yorum yapan uzmanları eleştiren Bahçeli, "Deprem olur bunlar çıkar, sel olur bunlar konuşur, salgın olur bunlar dile gelir. Bıktık bunların hezeyan ve cehaletlerinden! Susulacak yerde konuşmak ahmaklıktır." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, koronavirüsle mücadele derinlikli, doyurucu ve tesirli bilgilendirmenin gerekirse anbean yapılması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Herkes konuşursa, önüne gelen müktesebatına göre yorum yaparsa vatandaşlarımızın kafası allak bullak olacak, belirsizlik korkuları ve kaygıları tırmandıracaktır. ya etkin bir aşı bulunacak, ya insanlar virüse karşı bağışıklık kazanacak, ya da virüs tıpkı SARS hastalığı gibi zamanla mutasyona uğrayıp bulaşma özelliğini kaybedecektir. Bir dördüncü yol şimdilik yoktur. Doğru mücadele, doğru tedavi, doğru süreç yönetimiyle mümkündür.

Kovid-19 hastalığından hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza şifalar diliyorum.

Hükümetin çalışmalarını ve aldığı tedbirleri sonuna kadar desteklediğini vurgulayan Bahçeli, "Türk milleti bu badireyi atlatacak, bu belayı inşallah def edecektir.

Sosyal izolasyonla, evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz. Zamanı geldiğinde hayat normalleşecek, birbirimizle kucaklaşacağız. Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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