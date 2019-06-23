Bahçeli'den seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimlere ilişkin, "İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimlere ilişkin, "İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır. Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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