Bahçeli'den "Pensilvanya" Önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer Pensilvanya'daki hain yarından tezi yok ülkemize iade edilirse, papazın teslimi de gündeme gelebilecektir. İki ülke de istediğini almış olacaktır. Mesele sadece papaz ise böylelikle konu kapanmış sayılacaktır." dedi.

Bahçeli, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin çok açık hedef alındığı, düşmanlıkla eklemlenmiş siyaset ve ekonomik oyunların sertleşip vahşileştiği, trajik ve tahripkar bir dönemden geçtiğine değinen Bahçeli, ABD kaynaklı husumet ve huşunet ablukasıyla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Döviz kurlarının ardına gizlenip Türkiye'ye adeta kin ve nefret saçan mihrakların karanlık senaryolarına şahit olunduğunu belirten Bahçeli, "Böylesi bir dönemde milli birlik ve dayanışma ruhunun canlı ve cesur vasfının, tarihi önem ve değerdedir." ifadesini kullandı.

"Yaşadıklarımız her yönden ibretliktir, her açıdan infial vericidir, her bakımdan isyan ettiricidir." diyen Bahçeli, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak, devamında sosyal ve siyasal sistemi felç etmek amacıyla harekete geçen muhasım odakların spekülasyon silahını çektiğini kaydetti.

Bahçeli, Türkiye'nin kur üzerinden kurcalanmak, döviz üzerinden kundaklanmak istendiğini, buna tahammül edemeyeceklerini, sessiz kalamayacaklarını, tepkisiz duramayacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin, bir yanda ekonomik afetin içine çekilmek istenirken, diğer yanda da doğal afetlerle boğuştuğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Yurdumuzun değişik bölgelerinde meydana gelen sel ve yangın felaketleri elbette hepimizi derinden üzmüştür.

Özellikle geçen hafta, Ordu'nun Perşembe, Fatsa, Ünye, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde yaşanan su baskınları, sel felaketleri, taşkınlar ve heyelanlar yüzbinlerce vatandaşımızın zarar görmesine yol açmıştır.

Her ne kadar bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve beş vatandaşımız da yaralanmışsa da tesellimiz kayıp ve acılarımızın daha fazla olmamasıdır.

İnanıyorum ki afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaraları hızla sarılacaktır.

Yine inanıyorum ki sel ve su baskınlarından dolayı evlerinden, barklarından tahliye edilenlerin kısa zamanda mağduriyetleri telafi edilecektir."

"Türkiye sabırlı, sağduyulu davranmıştır"

Aşırı yağışlardan heder olan fındık üreticilerine gerekli ve acil desteğin verileceğini ümit ettiğini anlatan Bahçeli, "Ülkemizin farklı il ve ilçelerinde yaşanan doğal afetlerden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum.

Allah'tan niyazım, görünür görünmez her türlü kaza, bela ve afetten milletimizi koruması, yar ve yardımcımız olmasıdır." diye konuştu.

Müttefik olmanın kavrayıcı bir adabı, kuşatıcı bir ahlakı, kuvvetli bir anlamı olduğuna işaret eden Bahçeli, buna bağlı ve sadık kalındığı müddetçe karşılıklı ilişkilerin istikrarlı, itinalı ve iradeye dayalı olacağına işaret etti.

Hiçbir ittifak ilişkisinin tek yanlı işleyemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hiçbir ittifak ilişkisi bir tarafın sürekli geri adım atmasıyla, diğer tarafın sürekli taciz ve tahrikiyle ileriye taşınamayacak, ayakta kalamayacaktır.

Türkiye-ABD arasında kurulan stratejik nitelikli ortaklık ve ittifakın mazisi eskiye dayanmaktadır.

İki ülkenin eşit haklara dayalı ve egemenlik hukukuna karşılıklı saygı çerçevesinde yürüttüğü ittifak ve irtibatlar nice zorlukları aşarak bugünlere gelmiştir.

Türkiye her zaman sabırlı, sağduyulu ve sorumlu davranmıştır.

Türkiye, politikalarını ve stratejik pozisyonunu belirlerken müttefikliğe gölge düşürmemeye azami önem vermiş, özen göstermiştir.

Fakat aynı siyasi tutum ve ilkeli duruşu ABD yönetimlerinden göremediğimiz de hazin bir gerçektir."

"Hedefte Türk milleti yer almaktadır"

Türkiye'nin 10 yıllarca ABD menşeli açık veya örtülü operasyonlara maruz kaldığına, halen buna muhatap olduğuna değinen Bahçeli, "ABD'nin başkanlık koltuğunda halihazırda skandal ve saldırgan bir şahıs oturmaktadır." dedi.

Beyaz Saray yönetiminin denge ve denetimden tamamen uzaklaştığını belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump küresel mütegallibe rolüne soyunmuştur.

Hiçbir değer ve ölçüyü tanımamaktadır.

Hiçbir kural ve kaideyi takmamaktadır.

Başına buyruktur, dayatmacıdır, dağınıktır, kabadır, kontrolsüzdür.

Hezeyandan hezeyana koşmakta, müttefikliği çiviye asmaktadır.

İnsanlığın huzur ve esenliğini yakından tehdit etmektedir.

ABD Başkanı ve onun sağına soluna konuşlanmış para ve sermaye çeteleri Türkiye'nin ekonomi cephesini düşürmenin heves ve hedefine odaklanmışlardır.

Üzerimize doğrultulan döviz ve kur silahı buna işaret etmektedir.

Trump müttefiklik hukukunu yok saymış, iki ülke arasındaki tarihi diyalogları Twitter açıklamaları kanalıyla dinamitlemeye kilitlenmiştir.

Yaşananlar tek kelimeyle utanç vericidir, üstelik yüz kızartıcı bir ayıp ve ahlaksızlıktır."

Türkiye'nin olağandışı bir saldırı altında olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bu saldırının hedefinde aslında ve esasen Türk milleti yer almaktadır.

Milli paramıza, milli ekonomimize spekülatif saldırılar fren tutmaksızın devam etmektedir." diye konuştu.

"Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir"

Bahçeli, nihai olarak, doymak ve kanmak bilmeyen bir ihtirasın pençesinde kıvranan Trump'ın küresel sistemin "çıbanbaşı", küresel ekonominin "istikrarsızlık odağı" haline geldiğini ifade ederek, şu görüşlerini paylaştı:

"Şunu bilhassa söylemek isterim ki, döviz fiyatlarındaki yükselişin hiçbir ekonomik temeli, hiçbir teorik izahı yoktur, aransa bile bulunamayacaktır.

Türkiye ekonomisinin malum bazı yapısal zaaf ve açmazları varsa da, bunlar dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir, olamayacaktır.

ABD Başkanı Trump küresel siyaset ve ticaret dengelerinin mahvına hizmet eden tehlikeli bir alçalma ve irtifa kaybının taraf ve faili mevkisine inmiştir.

Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri, aldığı çarpık kararlar, verdiği sorunlu beyanatlar tam bir karmaşa ve kaosa dönüşmüştür.

Bu durum kabul edilemez bir ilkelliktir.

Bu tablo milli huzur ve ekonomik güvenliğimize ağır bir darbe teşebbüsüdür.

Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi teslim alacağını, değilse bile sindireceğini, geri adım attıracağını, pes ettireceğini sanan Evanjelist-Siyonist komplo mutlaka bozgun yaşayacaktır.

Ekonomik ablukanın karşısında 81 milyon Türk vatandaşı korkusuzca durmaktadır."

"Devlet milletiyle kenetlenmiş, milli duruş şerefsiz dış komploya karşı direnç ve dik duruş göstermiş, göstermeye de devam etmektedir.

Trump'ın sabah-akşam Türkiye aleyhine servis ettiği Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir." diyen Bahçeli, demir-çelikle alüminyum tarifelerinin iki katına çıkarılmasının Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini, milli birliğin sırtını yere getiremeyeceğini kaydetti.

"ABD yönetimi büyük yanlışın ortasında"

Trump'ın F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan "sakat kararının" Türkiye nezdinde hiçbir kıymet-i harbiyesi olmadığına işaret eden Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ABD yönetimi büyük bir yanlış ve yozlaşmanın ortasındadır.

Hata üstüne hata yapmaktadır.

Trump, Evanjelist bir papazın derdine düşmüş, dış politikasının ana dinamiği yapmıştır.

Bu papaz ki, şaibelidir, FETÖ ve PKK'yla bağlantıları sübut bulmuş bir şahıs ve suçludur.

ABD yönetimi, söz konusu papaz uğruna bütün müttefiklik müktesebatını hiçe sayacak, Türkiye ile köprüleri atacak bir duruma gelmiştir.

Bu papaz niye bu kadar mühimdir? Neden bu kadar ön plandadır?

Nedir gizlenen, nelerdir saklanan? Hangi kirli ilişkilerdir üzeri bastırılan?

ABD'yi bir Papaz için gemileri yakmaya götüren asıl sebepler zincirini milletimiz, özellikle Amerikan halkı ne zaman öğrenecektir?

Bu kiralık şahsın karanlık irtibatları vardır ve bağımsız, tarafsız Türk mahkemelerinde hukuki süreç devam etmektedir.

Patırtıya gürültüye, tehditvari sözlere gerek yoktur.

Tezvirata ve fitneye de hiç lüzum yoktur.

Eğer Pensilvanya'daki hain yarından tezi yok ülkemize iade edilirse, papazın teslimi de gündeme gelebilecektir.

İki ülke de istediğini almış olacaktır.

Mesele sadece papaz ise böylelikle konu kapanmış sayılacaktır."

ABD'nin konu Pensilvanyalı kardinal olunca adaleti hatırlayıp hatırlatırken, sıra Türkiye'deki casus papaza gelince bırakılmasını istemesini, dayatmalarla emeline muvaffak olma çabasını "muhal olan bir hayal" olarak nitelendiren Bahçeli, "Türkiye bir hukuk devletidir.

Ve hukukun önünde herkes eşittir.

Bu işin Papazı mapazı yoktur.

Mütekebbir Trump ve çevresinin hevesleri beyhudedir." ifadesini kullandı.

(Sürecek)