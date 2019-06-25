Bahçeli'den partisinin milletvekillerine tebrik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 27. Dönem Birinci Yasama Yılı'nı dolduran partisinin milletvekillerini tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 27. Dönem Birinci Yasama Yılı'nı dolduran partisinin milletvekillerini tebrik etti.
MHP'li milletvekillerine kutlama mesajı gönderen Bahçeli, "Değerli milletvekillerimiz,
27. Dönem'in 1. Yılı'nın dolması münasebetiyle sizleri tebrik eder çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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