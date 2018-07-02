Bahçeli'den Minik Leyla İçin Açıklama: Çocuk Katilleri En Ağır Şekilde Cezalandırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Minik Leyla için sosyal medyada yaptığı açıklamada "Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek insanlık ve şeref görevidir" dedi.

"ÇOCUK KATİLLERİ EN AĞIR, EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

MHP lideri Devlet Bahçeli, Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek insanlık ve şeref görevidir. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkes bilmelidir" ifadelerini kullandı.

"HAKİKATEN TÜRKİYE YASA BOĞULDU"

Devlet Bahçeli, "Eylül'den sonra Leyla yavrumuzun da cansız bedeni bulundu. Hakikaten Türkiye yasa boğuldu. Ağrı'da günlerdir aranan Leyla gözlerini hayata yumdu. Hem Eylül'e hem Leyla'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum" açıklaması yaptı.

MHP liderinin ilgili tweetleri şöyle: