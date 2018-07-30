Bahçeli'den Koray Aydın'ın Gafıyla İlgili İlk Açıklama: Koskoca Cümlenin İçinde Gaf Olmaz Kasıtlı Olmuştur

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Yıldırım ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Bahçeli, "Koskoca cümlenin içinde gaf olmaz. Herkes ayağını denk alsın. Kasıt olmuştur böyle bir gaf olamaz. Yuhalama başlarsa İYİ Parti altından kalkamaz. Hanımefendinin o partinin başına dönmesi demokrasi açısından yararlı" açıklamasını yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"GAFLETE DÜŞMÜŞLERSE ÇOK BÜYÜK HATA YAPMIŞLARDIR"

Gaf kelimesi, sürçülisan kelimesi; bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan bir kaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bunun adı gaf olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Orada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, sayın genel başkan yardımcımız Semih Yalçın beyin ifade ettiği gibi 4 kişi arasında eğer bir konuşma, planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir.

"YUHALATTIRABİLECEK TARZDA BİR GAF OLMAZ"

Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanı yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler. Gelirler gelmezler. Biz başından beri söylüyoruz, kurulan bir parti var. Hanımefendi o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var. Demokrasi açısından yarar var, İYİ Parti açısından yarar var.

"BAZILARI MHP'YE GERİ DÖNEMEZ"

Kopmalar olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi? Onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki, hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır.