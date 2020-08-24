Bahçeli'den Karadeniz'de bulunan doğal gaz yorumu: "Bazılarının uykularını kaçırdı"
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Bahçeli'den Karadeniz'de bulunan doğal gaz yorumu: "Bazılarının uykularını kaçırdı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz'de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğal gaz kuyusunun kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkardığını, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne serdiğini belirterek, "2019...

Bahçeli'den Karadeniz'de bulunan doğal gaz yorumu:
24.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz'de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğal gaz kuyusunun kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkardığını, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne serdiğini belirterek, "2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır. Üstelik doğal gazda kendi kendimize yetme hedefinden dolayı kabus görmeye başlamışlardır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı ve Giresun'da meydana gelen sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yaptı. 21 Ağustos'ta Türk milletini sevince boğan tarihi bir gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldığını anımsatan Bahçeli, Fatih Sondaj gemisinin Karadeniz Ereğli'sinin yaklaşık 175 kilometre kuzeybatısında yer alan Tuna-1 Bölgesi'nde 320 milyar metreküplük doğal gaz yatağı bulduğunu ifade etti. Türkiye'nin enerji konusundaki makus ve menfi talihini yenecek keşfin Türkiye adına göz kamaştırıcı bir kazanım olduğunu belirten Bahçeli, "Bilhassa doğal gazda ithalata bağımlılık oranımızın yüksekliği bilinen bir gerçektir. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 72 düzeyinde olması elimizi zayıflatırken bütçe dengesini ve ödemeler bilançosunu olumsuz şekilde etkilemektedir. Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, zenginleşmesi ekonomik risklerin azalarak refahın istikrarlı artışı ve nihayetinde adaletli dağıtımı vicdan sahibi her insanımızı memnun ve mutlu edecektir. İlave olarak kronik sorunların çözümünde değerli ve önemli bir katkı sunacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

"ÇIKARILMAYI BEKLEYEN DAHA PEK ÇOK REZERV OLDUĞU BİLİNMEKTEDİR"

Enerjide yeni rezervlerin ve zengin yatakların bulunmasının Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ve başkalarına duyulan ihtiyacı azaltacağını kaydeden Bahçeli, "Geldiğimiz bu aşamada, sondaj gemilerimiz egemenlik haklarımızdan mülhem Akdeniz ve Karadeniz'de bulunan doğal kaynakları her türlü zorluğa direnerek, dış baskıları bertaraf ederek arayış halindedir. Çıkarılmayı bekleyen daha pek çok rezerv olduğu bilinmektedir. Doğal gaz ve petrole ödediğimiz milli servetten yapılacak yüksek meblağlı tasarruflar kuşkusuz ülke ekonomisiyle birlikte vatandaşlarımıza da rahat bir nefes aldıracaktır" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GAZ KUYUSU KÖTÜ NİYETLİLERİN İPLİĞİNİ BİR KEZ DAHA PAZARA ÇIKARMIŞ"

Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ancak Türkiye'nin diriliş azminden ürken, parlak ufuklara ulaşma amacından rahatsız olan köksüzler lobisi bu defa da nice emekle bulunan doğal gaz yatağını karalamaya, küçük göstermeye, değersizleştirmeye kalkışmışlardır. Karadeniz'de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğal gaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmış, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne sermiştir. Milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmış, tutsaklık ruhlarına işlemiştir. Her yapılanda kusur arayan, Türkiye'nin ayak bağlarından kurtuluşundan devamlı huzursuz olan menhus ve menfur çevreler milletimize husumet besleyen karanlık odaklardır. Malum zihniyetler kimi zaman dış mihrakların kalem tutan eli, kimi zaman da söz söyleyen ağızları olmuşlar, fakat bir türlü adamlık hüviyetini kazanamamışlar, milli ve yerli duruş gösterememişlerdir. 2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır. Üstelik doğal gazda kendi kendimize yetme hedefinden dolayı kabus görmeye başlamışlardır. Gazın doğalını beğenmeyenler, Türkiye düşmanlarının suni ve süfli gazıyla iftira ve isnat yarışına giren ayıplı ve utanmaz yüzlerdir. Bunların budanmış kimliğini ve bozuk kişiliğini son günlerde yapılan açıklama ve yorumlardan açık seçik görmek mümkündür."

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milletinin ruh kökünden doğduğunu, sevincine ve acısına her zaman ortak olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu kapsamda Karadeniz'in Tuna-1 Bölgesi'nde çıkarılan gazdan büyük bir bahtiyarlık duyduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ve sondaj gemilerinde vatan sevgisiyle gece gündüz çalışan herkesi gönülden kutladığını belirtti. Enerjinin geleceğin stratejik anahtarı olduğunu anlatan Bahçeli, bu anahtarın doğru, yerinde, isabetli ve tesirli kullanımının sürdürülebilir büyüme ve yükselme ümitlerini canlı tutacağını, Türk istikbalini güvenceye alacağını kaydetti.

"DOĞAL GAZLA UMUTLANAN MİLLETİMİZ, DOĞAL AFETLE HÜZÜNLENMİŞTİR"

Karadeniz'den alınan sevindirici haberden bir gün sonra, yine Karadeniz'de yaşanan ve Türk milletini derinden üzen felaketlerle sarsıldıklarını belirten Bahçeli, "Rize'yle birlikte Giresun il ve ilçelerinde 22 Ağustos 2020 tarihinin akşam saatlerinden itibaren şiddetlenen yağmur son yılların en vahim sel ve heyelanına yol açmıştır. Doğal gazla umutlanan milletimiz, doğal afetle hüzünlenmiştir. Özellikle Giresun'un Dereli, Tirebolu, Yağlıdere, Doğankent ilçeleri ağır bir yıkıma maruz kalmıştır. Bölgede görev yapan ve beş kahramanımızın bulunduğu jandarma devriyesi Doğankent-Tirebolu yolu arasında dereye yuvarlanmıştır. Bu vesileyle şehit olan kahramanlarımızla birlikte hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Başımız sağolsun diyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kendilerinden haber alınamayan vatandaşlarımızın sağ-salim bulunmalarını temenni ediyorum. İnanıyorum ki, şiddetli yağışlarla oluşan afetten dolayı ortaya çıkan zarar-ziyan devletin müşfik dokunuşuyla, geniş imkanlarıyla, milli birlik ve dayanışma iradesiyle, aynı zamanda seferberlik anlayışı içinde en kısa zamanda tamir ve telafi edilecektir. Bölge insanımızın her zaman yanındayız, Allah'a da başka acı ve keder göstermemesi için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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