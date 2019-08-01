Bahçeli'den İYİ Partililere çağrı: MHP'yle birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partililere çağrı yaparak genel kurultayda MHP'ye dönme kararı beklediğini açıkladı.

Devlet Bahçeli, İYİ Partili isimlere dava arkadaşlarım diye hitap ederek "Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp MHP'ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir." dedi. Euronews.com'da Görüntüle