Bahçeli'den İyi Parti Çıkışı: Seçime Girsin, Ne Olacak

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine katılıp katılmamasına ilişkin "Seçime girsin. Ne olacak seçime girince? Başka partilerden almaz, alırsa bizden alır, biz de rıza gösteriyoruz" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'daki bir otelde partisinin milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve il başkanlarıyla yaptığı istişare ve değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Seçime kadar yeterli zaman olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Süre itibarıyla 60 günü bulan çalışma gününü kapsamaktadır. Geçmiş dönemde 60 gün kapsamında erken seçimler yapılmıştır. Dolayısıyla sağlıklı bir seçim yapılabilmesi için yeterli bir zamandır. Partilerin de seçim tecrübeleri bu süreyi aksaksız bir şekilde tamamlamaya muktedirdir. Seçimlerin Türk milletine, siyasi partilerimize hayırlı olmasını niyaz ediyoruz. Böyle bir karar sonrasında MHP milletvekili arkadaşlarımız MYK'nın değerli üyeleri ve sayın il başkanlarımızla ortak bir toplantı düzenlenmiştir. Seçim kararının alınmasında etkin olan faktörler, seçimin daha güvenli ve sağlıklı yapılması ve bu süre içinde MHP üzerine düşen çalışmayı nasıl yapmalıdır anlayışıyla bir toplantı düzenlemiştir. Toplantımıza katılım yüksektir. Arkadaşlarımızda gördüğüm kadarıyla bir seçim heyecanı vardır. Arkadaşlarıma güveniyorum. Seçim çalışmalarını disiplinli şekilde yapacaklarına inanıyorum ve başarılar diliyorum."

'SEÇİM STRATEJİMİZ İKİ ESASA DAYANMAKTADIR'

Bahçeli, nasıl bir seçim stratejisi izleyeceklerine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"MHP'nin geçmişten bu yana, Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal, ekonomik şartları da dikkate alınmak kaydıyla ister zamanında isterse erken yapılacak olan seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu ifade edebiliriz. Seçim stratejimiz iki esasa dayanmaktadır. Bir tanesi güçlü ve dengeli bir meclisin oluşması, ikincisi cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir. MHP, cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi partisi mensuplarından hiçbir tanesi aday olarak çıkmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'nin seçim stratejisi 'Cumhur İttifakı' çevresinde kendi siyasi kimliğini koruyarak, değerli dava arkadaşlarını bu kimlik içinde, her ilin seçim çerçevesinde öngörülen sayılarla adaylarını belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek ağırlıkta çalışmalarını sürdürecektir. Bir yanda cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz, öte yandan Cumhur İttifakı içinde MHP'nin siyasi kimliğini koruyan bir kadro ile TBMM'de yer almaya gayret göstereceğiz."

'CHP'NİN ADAYLARINA SAYGI DUYUYORUZ'

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adaylarına ilişkin bir soruya ise Bahçeli şöyle yanıt verdi:

"CHP, Türk siyasi hayatında köklü bir siyasi partidir. Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır ama iktidar olma şansını tek başına yakalayamamıştır. Şimdi cumhurbaşkanı aday sayısını artırarak cumhurbaşkanlığı kazanmak suretiyle siyasi hayatını devam ettirmek istemektedir. Onların adaylarına saygı duyuyoruz. Başka adaylar da çıkabilir. Yine basından aldığımız bilgilere göre çıkabilir."

'BEŞİKTAŞ SAHADAN KAÇMAZ'

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylara ilişkin ise Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İzleme imkanı bulamadım maçı. Erken seçim çalışmalarıyla ilgili yoğunluk vardı partide. Ancak Beşiktaş'ın hocası Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılan saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle 'geçmiş olsun' dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz; bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."

'ORTAK MİTİNG YAPMAK YAKIŞIK ALMAZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak bir miting düzenleyip düzenlemeyeceklerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nı kurduk. Bunu oluşturan partiler kendi siyasi kimlikleriyle 'Cumhur İttifakı'nda yer almaktadırlar. Adaylar o şekliyle belirlenmektedir. Oy verme anında bu siyasi kimliğe uygun olarak her parti elemanları kendi partisine oy verecektir. Ortak seçim çalışmalarında bulunmak, ortak miting yapmak yakışık almaz. Her koyun kendi bacağından asılır. Biz de kendimizi kendi bacağımızdan asacağız ama ipi bizden olursa."

'ZAMANINDA YAPILAMAYAN HER SEÇİM BASKIN SEÇİMDİR'

Bahçeli, erken seçimin 'baskın seçim' olarak nitelendirilmesine yönelik ise "Zamanında yapılamayan her seçim baskın seçimdir. Ancak ifadesindeki kibarlık bunu erken seçim olarak yorumlatır" dedi.

'İYİ PARTİ SEÇİME DE GİRSİN, NE OLACAK SEÇİME GİRİNCE'

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:

"Burada dikkatli olmak lazım biraz. Dikkatimiz şuradadır: 'Seçim 15 Temmuz'da olacaktır' sloganıyla siyasallaşma sürecine girenler, 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalar 6 ay öncesinde seçime girebilir bir parti niteliğine kavuşması lazımdı. Kavuşup kavuşmadığını biz bilemiyoruz. İlgi alanımızda değil. Seçime de girsin. Ne olacak seçime girince ? Başka partilerden almaz, alırsa bizden alır, biz de rıza gösteriyoruz."

'ERDOĞAN YAPINCA NİYE KISKANALIM'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bozkurt' işareti yapmasının hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"Bozkurt tarihimizden gelen bir işarettir. Bizler yaptık, bizden evvel başkaları yaptı, şimdi Türkiye'de 'Bozkurt' işaretini yapmayan kalmadı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yaptı, Başbakan yaptı, saygı duyduk, Erdoğan yapınca niye kıskanalım yani." - Ankara