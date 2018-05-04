Bahçeli'den İnce'nin Adaylığı İçin Sert Sözler: MHP'ye Husumet Besleyen Şahıs Aday Oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Muharrem İnce adaylığını değerlendirdi. Bahçeli, "MHP'ye husumet besleyen bir şahıs aday oldu." dedi.

"MHP'YE HUSUMET BESLİYOR"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için yaptığı açıklamada, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur." ifadesini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI TEK SESTİR, TEK SÖZDÜR"

Bahçeli ayrıca, "Cumhur ittifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur" ifadesini kullandı.