Bahçeli'den İmamoğlu'na: Musakka Edebiyatçısı, Mazbatalı Şahıs

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya'da İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert ifadelerle yüklendi.

Bahçeli, "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 31 Mart'tan 17 gün sonra yani 17 Nisan'da mazbatasını almış, görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından veri tabanı altyapısını kopyalama teşebbüsüne kadar, mazbatalı şahıs gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. Ancak olağanüstü ihtilal süreci de çalışmaktadır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle