Bahçeli'den İmamoğlu'na: Musakka Edebiyatçısı, Mazbatalı Şahıs
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bize göre İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır, seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır. Sayın İmamoğlu ve partisi, büyük bir yanlışın faili olmuşlardır. Mazbata almakla iş bitmemiştir, süreç sonlanmamıştır. En doğru, en makul kararı YSK verecektir." dedi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya'da İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert ifadelerle yüklendi.
Bahçeli, "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 31 Mart'tan 17 gün sonra yani 17 Nisan'da mazbatasını almış, görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından veri tabanı altyapısını kopyalama teşebbüsüne kadar, mazbatalı şahıs gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. Ancak olağanüstü ihtilal süreci de çalışmaktadır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com