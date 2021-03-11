Bahçeli'den gençlere 'İletişim Fakültesi' çağrısı
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Bahçeli'den gençlere 'İletişim Fakültesi' çağrısı

11.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:16
Bahçeli'den gençlere 'İletişim Fakültesi' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerden üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarını istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerden üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarını istedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye'yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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