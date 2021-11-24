Bahçeli'den Erdoğan'a Faiz ve Döviz Operasyonu Desteği - Haberler
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Bahçeli'den Erdoğan'a Faiz ve Döviz Operasyonu Desteği

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikasını "Faiz geleceğimizden çalmaktır" sözleriyle destekleyerek, benzer şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesi nedeniyle döviz operasyonu yapıldığını savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikasını "Faiz geleceğimizden çalmaktır" sözleriyle destekleyerek, benzer şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesi nedeniyle döviz operasyonu yapıldığını savundu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekonomi yorumu: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz

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