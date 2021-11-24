Bahçeli'den Erdoğan'a Faiz ve Döviz Operasyonu Desteği
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikasını "Faiz geleceğimizden çalmaktır" sözleriyle destekleyerek, benzer şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesi nedeniyle döviz operasyonu yapıldığını savundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikasını "Faiz geleceğimizden çalmaktır" sözleriyle destekleyerek, benzer şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesi nedeniyle döviz operasyonu yapıldığını savundu
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
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