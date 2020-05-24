Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması
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Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, "MHP, geçmişten bu yana, özellikle de 15 Temmuz, o acı gün, darbe gününden itibaren Türkiye'de demokrasinin normalleşmesi, kökleşmesi, millet olarak huzur ve güvene kavuşması ve siyasi hayatımıza saygınlık kazandırması amacıyla ortaya...

Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması
24.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:55

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, "MHP, geçmişten bu yana, özellikle de 15 Temmuz, o acı gün, darbe gününden itibaren Türkiye'de demokrasinin normalleşmesi, kökleşmesi, millet olarak huzur ve güvene kavuşması ve siyasi hayatımıza saygınlık kazandırması amacıyla ortaya konmuş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması gerektiği inancındadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'de bulun anıt mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua eden MHP Lideri Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakarak, kabre bakır ibrikle su döktü.

Ziyaretin sonrasında açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türk milletin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, korona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi görenlere şifa diledi.

Üzüntülü bir Ramazan Bayramı geçirildiğini ifade eden Bahçeli, Türk milletinin, salgının bir an önce atlatılması için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun talimatlarına uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini bildirerek, "Milletimizin bu hassasiyetine teşekkür ediyorum. İnşallah Cenabı Allah çok kısa bir süre için bu salgından aziz milletimizi ve bütün insanlığı korumuş ve kurtarmış olur. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili de umutluyuz" dedi.

MHP'nin Siyasi Partiler Kanunu'nun gözden geçirilmesini ve öte yandan birçok ülkenin sosyal ve ekonomik meselelerini çözüme kavuşturacak tedbirlerin bir an önce alınması için Cumhur İttifakı çerçevesinde hükümetin önereceği tekliflere tam destek vereceklerini kaydeden Bahçeli, şunları aktardı:

"MHP, geçmişten bu yana, özellikle de 15 Temmuz, o acı gün, darbe gününden itibaren Türkiye'de demokrasinin normalleşmesi, kökleşmesi, millet olarak huzur ve güvene kavuşması ve siyasi hayatımıza saygınlık kazandırması amacıyla ortaya konmuş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması gerektiği inancındadır. Bu düşüncelerimizi her defasında ifade ediyoruz. Son gelişmeleri dikkate aldığımız vakit anlaşılıyor ki bu reformlar acilen çıkartılmalıdır. Korona virüs salgınından sonra, bayram sonrasında Meclisin açılması ve faaliyetlerini sürdürmesi halinde gündeme gelebilecektir. MHP, Siyasi Partiler Kanunu'nun gözden geçirilmesini ve öte yandan birçok ülkenin sosyal ve ekonomik meselelerini çözüme kavuşturacak tedbirlerin bir an evvel alınması için şu ana kadar yaptığı hazırlıkları gündeme getirmek suretiyle bugünkü Cumhur İttifakı çerçevesinde hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir. İnşallah hayırlara vesile olur."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

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