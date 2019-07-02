Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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