Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız." dedi.

Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et