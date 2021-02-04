Bahçeli'den Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine çağrı Açıklaması
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Bahçeli'den Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine çağrı Açıklaması

04.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:20
Bahçeli'den Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine çağrı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine "evlatlarınıza sahip çıkın" çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine "evlatlarınıza sahip çıkın" çağrısında bulundu.

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunduğunu belirterek "Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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