Bahçeli'den 'bildiri' tepkisi: Rütbelerini sökün
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Bahçeli'den 'bildiri' tepkisi: Rütbelerini sökün

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bahçeli'den 'bildiri' tepkisi: Rütbelerini sökün

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli amirallerin bildirisine tepki göstererek, "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir" dedi.

Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli amirallerin bildirisine tepki göstererek, "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Montrö bildirisi' yayınlanan emekli amirallere tepki gösterdi. Bahçeli, "103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:  Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır. Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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