Bahçeli'den Başkan Sözlü'ye "Burada Durunuz" İşareti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nin düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü bu bayramda da geleneği bozmadı. Kurban Bayramı'nın birinci gününü ailesi ile doğduğu topraklar olan Ceyhan'ın Çokçapınar Mahallesi'nde geçiren Başkan Sözlü bayramın ikinci günü de MHP Genel Merkezi'nin düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

MHP Genel Merkezi önünde kurulan Adana Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret ederek bayramlaşma programına katılan partililere tatlı ikramında bulunan Başkan Hüseyin Sözlü bina önünde partililer ve vatandaşlarla sohbet etmesinin hemen ardından bayramlaşma programına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öperek bayramlaşmasının hemen ardından Bahçeli tarafından sol tarafını işaretle göstererek 'burada durunuz' dedi.

Başkan Sözlü'nün bayramlaşma programı sonuna kadar Bahçeli'nin yanı başında partililerle bayramlaşması dikkat çekti. - ADANA