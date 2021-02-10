Bahçeli'den "astronot" yerine "Cacabey" önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "astronot" yerine Türk gökbilimci "Cacabey" isminin kullanılmasını önerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Milli Uzay Programı'nın tanıtımında, "astronot ve kozmonot" kelimeleri yerine Türkçe bir karşılık bulunması çağrısı yapmıştı.

MHP'den alınan bilgiye göre bu çağrıya yanıt veren Bahçeli, "astronot" yerine Türkçe isim olarak "Cacabey"i önerdi.

Selçuklular döneminde yaşayan Cacabey, Kırşehir'de yıldızların incelendiği, astronomi çalışmalarının yapıldığı bir rasathane inşa ettirmiş, burada bilimsel konularda eğitim vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun