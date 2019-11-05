Bahçeli'den, Arınç'a çok sert KHK tepkisi: Haksızlık ve hadsizliktir

05.11.2019 14:44

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç'ın KHK'larla ilgili "Bir faciadır" açıklamasının yankıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Arınç'ın sözlerine bir tepki de MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

"HAKSIZLIK VE HADSİZLİKTİR"

Arınç'ın açıklamalarını sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanısıra, KHK faciadır değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir" ifadelerini kullandı.