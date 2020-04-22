Bahçeli'den 23 Nisan mesajı
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Devlet Bahçeli, 23 Nisan, MHP, Politika, Haber

Bahçeli'den 23 Nisan mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, yayınladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Ayrıca sevgili çocuklarımızın bayramlarını yürekten kutluyor, her birinin çakmak çakmak parlayan güzel gözlerinden öpüyorum.

22.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:45
Bahçeli'den 23 Nisan mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, yayınladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Ayrıca sevgili çocuklarımızın bayramlarını yürekten kutluyor, her birinin çakmak çakmak parlayan güzel gözlerinden öpüyorum. Bugünlerde sınırlı ve kısıtlı şekilde yaşamaları gerekiyorsa da, daha pek çok bayramı doyasıya ve sevinç içinde kutlayacakları günlerin muhakkak suretle geleceğinden tereddüt ve şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yayınladı. Bahçeli mesajında, "Türk tarihinin müstesna olduğu kadar mühim, müessir olduğu kadar da mümtaz bir yıl dönümünü müftehir bir vicdanla karşılasak da müteessir duygularla anıyor ve kutluyoruz. Müteessiriz, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam yüz yıl sonra insan ve toplum sağlığını vahim derecede tehdit eden bir virüs musibetine karşı topyekün mücadele ve mukabele ediyoruz. Bu şartlar muhtevasında, hem ülkemiz hem de bütün dünya yeni tip korona virüsün tesir ve tevzi alanını daraltmak, aynı şekilde salgının kesif saldırısını durdurmak için adeta teyakkuz halindedir. Devlet-millet kenetlenmesiyle, Cumhur İttifakı'nın yüksek karar ve inancıyla bulaşıcı hastalığın önü kesilmeye, ömrü kısaltılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda çok şükür kayda ve takdire değer sonuçlara ulaşılmaktadır. İçinden geçtiğimiz hassas ve kırılgan dönem gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüzüncü yaşını coşku seli, heyecan dalgası ve yoğun katılım eşliğinde ifa ve ifade edememenin burukluğu da herkesin malumu, hepimizin ana mevzusudur" sözlerine yer verdi.

"Savaşlar kazanan muhkem ve muzaffer bir meclis"

Türkiye Büyük Millet Meclisini ordular kurup yöneten kudretli ve kumandan bir meclis olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Savaşlar kazanan muhkem ve muzaffer bir meclistir. Siyaset üreten, hedefler belirleyen, müzakere ve mutabakatla kanunlar yapan hür ve demokratik bir Meclis'tir. Memleket ve millet davasını her şeyin önünde ve üstünde gören iradeli ve inançlı bir Meclis'tir. Hiç kuşku yok ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi hem bir asır önce hem de 15 Temmuz'da işgalcilere direnen, istila emelleri karşısında devleşen Gazi bir Meclis'tir. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'dir, Türk milletinin ta kendisidir" cümlelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na sert çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bahçeli, "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir. Sözde tutuklu ve mahküm gazetecileri bile aldatan, İnfaz Düzenlemesiyle ilgili kanuna 18 milletvekiliyle red oyu kullanan Kılıçdaroğlu'nun her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir. Bizim 23 Nisan'da TBMM'nin özel oturumuna katılıp katılmamız Kılıçdaroğlu'nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir" yorumunda bulundu.

"Sevinç içinde kutlayacakları günlerin muhakkak gelecek"

Bahçeli mesajının devamında, "Ayrıca sevgili çocuklarımızın bayramlarını yürekten kutluyor, her birinin çakmak çakmak parlayan güzel gözlerinden öpüyorum. Bugünlerde sınırlı ve kısıtlı şekilde yaşamaları gerekiyorsa da, daha pek çok bayramı doyasıya ve sevinç içinde kutlayacakları günlerin muhakkak suretle geleceğinden tereddüt ve şüphe duymuyorum. İstikbalimizin güvenceleri sevgili çocuklarımızı hasretle bağrıma basıyor, bayramlarını kutluyorum. Manevi ikram ve bereketiyle müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerife'mizin şimdiden mübarek olmasını, Türk milletine ve Türk-İslam dünyasına hayır, huzur, sükünet ve dirlik getirmesini niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı'nda kucaklaşma ümidiyle birlikte, salgının en aza çekilerek hayatın normale dönmeye başlaması yürekten temennimdir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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