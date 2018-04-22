İYİ Parti - CHP İşbirliğine Bahçeli'den İlk Yorum: Çatırdama ve Siyasi Çürüme Halidir

CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçmesine MHP lideri Bahçeli'den ilk yorum geldi. Bahçeli işbirliğini "Çatırdama ve siyasi çürüme halidir." sözleriyle değerlendirdi.

İşte Bahçeli'nin İYİ Parti - CHP işbirliği sonrası yaptığı açıklama:

Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir. Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir.Gazi Meclisin hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir