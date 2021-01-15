Bahçeli de koronavirüs aşısı oldu
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Bahçeli de koronavirüs aşısı oldu

15.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:08
Bahçeli de koronavirüs aşısı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs aşısı oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs aşısı oldu. Bahçeli, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olması ardından, TBMM'de grubu buluna siyasi partilerin liderlerini arayarak aşı olmaya davet etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün koronavirüs aşısı oldu. Bahçeli, Twitter hesabından, koronavirüs aşısı yaptırırken çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.


Bahçeli de koronavirüs aşısı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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