Bahçeli: "Darbeyi aklından geçiren varsa biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondan ve katılımcılardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (7)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa, biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip ve teşebbüsünde muvaffak olamayacaktır."