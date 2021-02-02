Bahçeli: "Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur."
02.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:21
Bahçeli: "Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur.
Bahçeli: "Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten