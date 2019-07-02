Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi için atılacak adımların sonuna kadar...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (4)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız"
Kaynak: AA
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