Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi için atılacak adımların sonuna kadar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (4)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız"

Kaynak: AA