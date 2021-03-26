Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak...
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Güncel
Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır.
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Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven