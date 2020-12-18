Bahçeli: "Cumhur ittifakı devam edecek, 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bahçeli: "Cumhur ittifakı devam edecek, 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak"

18.12.2020 18:10 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:15
Bahçeli:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur ittifakı devam edecek.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur ittifakı devam edecek. 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bahçeli ittifak bozmak istiyor' iddiasına, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan, gündem olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir açıklama. Cumhur İttifakı devam edecek. 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak. Telefonu nasıl dinlenmişse bunu da öyle dinlenmiş demek ki" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Gülben Ergen Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Karar Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçeli: "Cumhur ittifakı devam edecek, 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak" | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 18:18:46. #1.15#
title