Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı devam edecek, Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda '2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere katıldı. Basın mensupları, Genel Kurula verilen arada kuliste Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için ittifakı bozmaya zemin hazırladığı yönündeki iddiasını sordu. Bahçeli, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan, 'gündem olsun da nasıl olursa olsun' anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR