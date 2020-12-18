Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecek
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Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecek

18.12.2020 18:34 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:39
Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı devam edecek, Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı devam edecek, Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda '2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere katıldı. Basın mensupları, Genel Kurula verilen arada kuliste Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için ittifakı bozmaya zemin hazırladığı yönündeki iddiasını sordu. Bahçeli, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan, 'gündem olsun da nasıl olursa olsun' anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak" ifadelerini kullandı.

 


Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecek
Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 18:40:45. #1.14#
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