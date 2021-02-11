Bahçeli, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
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Bahçeli, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

11.02.2021 13:52 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:58
Bahçeli, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle Covid-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum" ifadesini kullandı. Bahçeli, paylaşımında aşı yapılırken çekilen fotoğrafına da yer verdi.

ANKARA, -


Bahçeli, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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