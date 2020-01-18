Bahçeli: "Coğrafyanın mesajına kulak verip birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz"
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Bahçeli: "Coğrafyanın mesajına kulak verip birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı.

18.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:18
Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. (3)

"Barış, ve istikrarın kaybolma nedenlerini uzaklarda aramıyoruz. Bu nedenle beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, coğrafyanın mesajına kulak verip birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz"

"Birliğimizi, kimliğimizi ve varlığımızı her düzeyde savunmak geçmişteki övündüğümüz dönemleri yakalamak ve hatta aşmak için ilk ve en önemli kural olarak görülmelidir"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bahçeli: "Coğrafyanın mesajına kulak verip birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz"
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