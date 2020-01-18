Bahçeli: CHP'yle birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar

18.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler. Gitsinler Esad'la yanak yanağa versinler. Gitsinler CHP'yle birlikte Kanal İstanbul 'a kendilerini atsınlar" dedi.

Bahçeli, partisinin 'Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15'inci dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması nedeniyle genel merkezde düzenlenen sertifika törenine katıldı. Burada konuşan Bahçeli, Türk-İslam kültürünün gelişme rotasını koruyamadığını vurgulayarak, "Muhteşem eserler bulanıklaşmış ve solmuştur. Geçmişi geleceğe ekleyecek yeni ve farklı bir kulvar açılamamıştır. Bugün Ortadoğu'da herkes birbirine hasımdır. Bilim, teknik, hoşgörü ve uzlaşmada gerçekleşmeyen sıçrama; şimdilerde sosyal, siyasal ve ekonomik maliyetlerin daha da kabarmasına sebeptir. İstikrarlı olmayan, sosyal barışı sağlayamayan, huzuru bulamayan, denge ve düzeni yakalayamayan bir ülkenin kalkınması ve medeniyet pistinden kalkışa geçmesi elbette mümkün değildir. Barış ve kardeşlik korunmadan, toplumsal düzen ve ahenk temin edilmeden, ben yerine bizi, bencillik yerine yardımlaşmayı, aç gözlülük yerine paylaşmayı, acımasız rekabet yerine dayanışmayı ikame etmeden herhangi bir yere varmamız sadece hayaldir. Bu nedenle birliğimizi, kimliğimizi ve varlığımızı her düzeyde savunmak, geçmişteki övündüğümüz dönemleri yakalamak ve hatta aşmak için ilk ve en önemli kural olarak görülmelidir" diye konuştu.

'CHP, BUNLARIN KONTROLÜNDEDİR' Türkiye'yi dışarıdan gelip yenemeyenlerin, içeriden çözmeyi denediklerini ifade eden Bahçeli, "Kullandıkları kirli araçlar ve aracılar da bellidir. FETÖ, PKK, DEAŞ, kiralık tetikçiler, işbirlikçi yöneticiler, bölgesel komplolar, etnik ve mezhep fesadı, zillete düşmüş siyasi partiler işte bunlardan bazılarıdır. Türkiye'de CHP bunların kontrolündedir. İP bunların kolcusudur. HDP terör aparatıdır. Hesap hep aynıdır ve kalleştir. Hedef hep aynıdır ve hıyanettir" dedi.'KANAL İSTANBUL'A KENDİLERİNİ ATSINLAR'Bahçeli, Türk-İslam aleminin birlik ve dirliğini sağlayarak ayağa kalkması gerektiğini belirterek, "Huzur herkesin hakkıdır. Adaletli paylaşım, hakkaniyetli bölüşüm, insanca yaşam herkesin ortak kaderi olmalıdır. MHP'nin dünyayı Türkçe okurken ulaşmak istediği ve teklif ettiği ahlaki düzen ve denge arasında bunlar da vardır. Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler. Gitsinler Esad'la yanak yanağa versinler. Gitsinler CHP'yle birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar. ve gitsinler bir daha da gelmesinler" ifadelerini kullandı.'CUMHUR İTTİFAKI'NA SAHİP ÇIKACAĞIZ'Bahçeli, milli kaderlerini tesadüflerin akıntısına bırakmayacaklarını ifade ederek, "Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız. Söz verdik, kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik, mutlaka riayet edeceğiz. Hıyanet dalgaları tsunami boyutunda olsa da, irade ve imanımızla direneceğiz, direndikçe korkulukları devireceğiz, devirdikçe korkakları kevgire çevirip Türkiye'nin önünü açacağız. Huzurumuza kast eden fail ve fiilerle mücadelemiz durum ve şartlara göre değişim göstermeden, olay ve olgulara göre şekil almadan sürecektir. Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır. İlkelerimiz belli ve berraktır, aynısıyla ilerletilecek, ileriye taşınacaktır. Ülkülerimiz kutlu ve kutsaldır, daha da yükseklere çıkarılacaktır. MHP samanlıkta iğne aramaz, çalı dibi taşlamaz, harmanda dene saymaz, duldada çetele tutmaz, karambole atış yapmaz, çölde deve izi saymaz, zillete meydanı bırakmaz. Ne yapacaksak açıkça yaparız, mertçe yaparız, yaptığımızı da adam gibi açıklarız.Beyhude işlerle avunmayız. Arkadan dolaşmayız, kenardan bakmayız, kıyıda köşede el ovuşturmayız" dedi.'ZAMANINDA YAPILACAK SEÇİMDE ZİLLETTEN HESAP SORACAĞIZ'Bahçeli, CHP sapıtsa da, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için çabalasa da, buna Cumhur İttifakı olarak izin vermeyeceklerini söyledi. Bahçeli, "Zamanında yapılacak seçimlerde zilletten hesabı soracağız. Bizim için milli beka önemlidir, ülke güvenliği hayatidir, aynı şekilde ekonomik beka ve güvenliğimiz de ikame ve ihmali mümkün olmayan değerdedir. Terörle sonuç alamayanlar, gezi provokasyonunda istediklerini bulamayanlar, darbe teşebbüsleriyle altın vuruşu yapamayanlar, ellerindeki son koz olan ekonomik silahlarla etrafımızı habis ur gibi sarmaya tevessül etmişlerdir.Elbette alayı birden püskürtülmüştür. Biz Türk milletinin yanındayız, ister ehl-i salip olsun, ister küresel emperyalist kumpas olsun, isterse de yedi düvel karşımızda ip gibi dizilsin, biz bu vatandan, bu bayraktan, tek bir insanımızdan asla ama asla ödün vermeyeceğiz" diye konuştu. 'YURTTA SULH KONSEYİ'Nİ İNCELEYİN'Bahçeli, törenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağının nasıl ortaya çıkarılacağı yönündeki soruya, "Yurtta Sulh Konseyi'ni incelerseniz sivil unsurların kimler olduğunu bulmuş olursunuz" dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "İdlib'den gelecek olanların tamamı eli kanlı insanlardır, terör örgütünün üyeleridir" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor, çok ayıp bir değerlendirme, kınıyorum kendisini" dedi. Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'nin dış politikasını Rusya belirliyor" sözleri için de Bahçeli, "Rusya tayin etmiyor, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tayin ediyor. Yanılgı var, iyi ki Amerika tayin etmiyor" ifadelerini kullandı.Bahçeli, vefat eden Rahşan Ecevit için de başsağlığı diledi.

Kaynak: DHA

- Ankara