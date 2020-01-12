Bahçeli: "CHP'ye güvenimiz yoktur"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın...
12.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:15
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. (2)
Kaynak: AA