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Bahçeli CHP ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçelerimüzakere edilirken alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, iş birlikçiliğin alametifarikasıdır.

"Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri

müzakere edilirken alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, iş birlikçiliğin alametifarikasıdır."

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1469317759888764933

2022 Yılı İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Meclis'te yaşanan

yüksek tansiyon, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi.

Bahçeli CHP'ye adeta ateş püskürdü..

"Artık CHP'yi HDP'den, Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan

ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır."

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1469317955603386382

Bahçeli, İçişleri Bakanlığı bütçesi Meclis'te görüşülürken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Bakan Süleyman Soylu'ya yönelik sözlerini eleştirdi, terörle mücadelede bakanlara desteğini yineledi: .

"İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir.

Bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar."

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1469318481682526212

Bahçeli CHP ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Bahçeli CHP ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Bahçeli CHP ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

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