Bahçeli: "CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir"
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Bahçeli: "CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir"

05.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İzmir'de 1989 yılından bugüne, bir dönem haricinde, yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir."

Bahçeli: 'CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'
Bahçeli: 'CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'
Bahçeli: 'CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'
Bahçeli: 'CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'
Bahçeli: 'CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'
Bahçeli: 'CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'
Bahçeli: 'CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'
Bahçeli: 'CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'
Bahçeli: 'CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'
Bahçeli: 'CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'
Bahçeli: 'CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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