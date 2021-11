Bahçeli: CHP'nin gizli gündemini ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçimleri için 'Adım Adım 2023: İl İl Anadolu' temasıyla herkese ulaşacaklarını belirterek, "Bugünden itibaren yeni görevlendirmeleri yapıyorum, CHP'nin gizli gündemini, ağır kusurlu siyasetini halkımıza doğrudan aktarmak ve ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü için geri sayımın başladığını ve bu amaçla Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün imkanlarını seferber ederek Anadolu'da vatandaşlarla buluşma çabası içinde olduğunu belirterek, "Halkımızla özlem gideriyoruz, onları dinliyoruz, gelecek hedeflerimizi paylaşıyoruz, politikalarımızı anlatıyoruz, kafalarda biriken soru işaretlerine cevaplar vermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her köşesindeki kanaat önderlerine, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza, esnaflarımıza, iş adamlarımıza, çiftçilerimize elimizi uzatıp gönlümüzü açıyoruz. 'Adım Adım 2023: İl İl Anadolu' temasıyla herkese ulaşacağız, her kapıyı çalacağız, ayak basmadık yer bırakmayacağız. Çarşıda, pazarda, bağda, bostanda, camide, cemevinde, dilde, dilekte, duada, Türkiye'nin geleceğinde birlikte olmak, birliğimizi güçlendirmek maksadıyla 2023'e kadar hiç durmayacağız. Bir başka çalışmamız da bugünden itibaren şudur; tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış, işgal edilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek yüzünü her zeminde, her yöremizde anlatacağız. Bilhassa 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin en fazla oy aldığı 131 seçim bölgesinde; HDP'yle ittifakını, terörle mücadeleye karşı gelişini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bağını koparışını tek tek milletimizle, CHP'ye oy veren milli insanlarımızla paylaşacağız. Bugünden itibaren yeni görevlendirmeleri yapıyorum, CHP'nin gizli gündemini, ağır kusurlu siyasetini halkımıza doğrudan aktarmak ve ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü tesadüflere bırakamayız" diye konuştu.