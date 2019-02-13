Bahçeli: "Chp-Hdp-İp-Ödp İttifakı Bütün Hatlarıyla, Bütün Muhtevasıyla Karşımızdadır.

IHAAW200602-SIY/13-02-2019

- Bahçeli: "CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı'nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı'nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor." 13.02.2019 20: 06: 02 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA