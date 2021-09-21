Bahçeli: "Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bay Kemal ve İttifakları' belgeselinin ilk bölümünde ' Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz' sözleri, temelsiz Sezai'nin de bu çürük sözlere cevaben "demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" mesajı kimin kimlerle beraber olduğunun itirafı ve ispatı niteliğindedir." - ANKARA

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