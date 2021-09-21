Bahçeli: 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bay Kemal ve İttifakları' belgeselinin ilk bölümünde 'Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa... - Haberler
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Bahçeli: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bay Kemal ve İttifakları' belgeselinin ilk bölümünde 'Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bahçeli:

Bahçeli: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bay Kemal ve İttifakları' belgeselinin ilk bölümünde 'Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var.

Bahçeli: "Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bay Kemal ve İttifakları' belgeselinin ilk bölümünde ' Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz' sözleri, temelsiz Sezai'nin de bu çürük sözlere cevaben "demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" mesajı kimin kimlerle beraber olduğunun itirafı ve ispatı niteliğindedir." - ANKARA

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Kılıçdaroğlu ile başlayan Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir

Kılıçdaroğlu ile başlayan Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir
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Haber: Bahçeli: 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bay Kemal ve İttifakları' belgeselinin ilk bölümünde 'Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa... - Haberler
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