Bahçeli, çalışmalarını Başkanlık Divanı Üyeleriyle birlikte sürdürüyor
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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Bahçeli, çalışmalarını Başkanlık Divanı Üyeleriyle birlikte sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair çalışmalarını ağırlıklı olarak genel merkezde sürdürüyor.

11.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:14
Bahçeli, çalışmalarını Başkanlık Divanı Üyeleriyle birlikte sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair çalışmalarını ağırlıklı olarak genel merkezde sürdürüyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs salgınının tüm dünyaya yayılması ve Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok tedbir alındı. Salgın döneminde çalışmalarını ağırlıklı olarak genel merkezden sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Başkanlık Divanı Üyeleri'nin eşlik ettiği bildirildi. Kurmaylarından korona virüs ve gündem hakkında bilgiler alıp talimatlar veren Bahçeli'nin, meclisteki af çalışmalarını yakından takip edip bilgi aldığı da öğrenildi.

"Feti Yıldız konutunda dinleniyor"

Öte yandan, geçtiğimiz hafta korona virüs şüphesiyle hastaneye başvuran ve bazı testler yaptıran MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve danışmanının durumlarının iyi olduğu evinlerinde dinlendikleri bilgisi alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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