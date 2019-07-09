Bahçeli: "Bu ülkede küslük, dargınlık, kırgınlık olmadığı için barış ve barıştırma söylemleri...

Bahçeli: "Bu ülkede küslük, dargınlık, kırgınlık olmadığı için barış ve barıştırma söylemleri...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondan katılımcılardan detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondan katılımcılardan detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (4)

Kaynak: AA
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