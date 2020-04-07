Bahçeli: Bu belayı mutlaka savuşturacağız
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Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Politika

Bahçeli: Bu belayı mutlaka savuşturacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir.

07.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:21
Bahçeli: Bu belayı mutlaka savuşturacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir. Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, insanlığın belki de ilk defa ortak mücadele etrafında kenetlendiğini, ortak düşman karşısında kümelendiğini belirtti. İçinden geçilen zamanın ağır şartlarına tarihin, pek az şahitlik ettiğini kaydeden MHP lideri Bahçeli, dünyanın asla eski dünya olmayacağını vurguladı. Bahçeli, "Yeni tip koronavirüsten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik hem ilerleyiş hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır. Bir yanda KOVİD-19 hastalığıyla mücadele ederken, diğer yanda manevi muhasebeye elbette mecburuz, hatta muhtacız. Husumetlerin körelmesi, hiziplerin küllenmesi, ihtilafların örtülmesi, ihanetlerin söndürülmesi, insanlık onurunun yükseltilmesi hepimizin müşterek görevidir" dedi. 

'UMUTLARI DİRİ VE TAZE TUTALIM'Bugünkü ağır ortamın yegane gücünün, birlik ve inanç olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "Bu gece hep birlikte beratımızı dileyelim. Bu gece Şafi sıfatıyla Rabbimize sığınıp dua edelim. Bu gece manevi beratımız için ellerimizi semaya açalım. Bilelim ki, her gecenin sonu aydınlık, her güçlüğün arkası kolaylık, her yokuşun zirvesi rahatlıktır. Dağınık duyguları ayrı ayrı bulanık kutuplaşmalara bağlamak yerine, dev gibi doğrulup kutup yıldızı gibi yükselelim; ayrıca gelecek haklarımıza, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla varlığımıza ve var oluş gerçeğimize destek verip, daha mühimi cansiperane muhafaza edelim. Hayatın içinden çıkardığımız doğrularla, doğrunun içinden çıkardığımız hayatları eklemleyip kaynaştırarak karamsarlığı kovalım, umutları diri ve taze tutalım. Zaman öncelikleri değiştirir, bugünler geçecektir. Dünyanın yeni şartlarına her anlamda hazırlıklı olmak başlıca gerekliliktir."'BU FELAKETTEN DAHA DA GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ'"Allah'tan niyazım KOVİD-19 musibetinden aziz milletimizi, Türk-İslam alemini ve bütün insanlığı korumasıdır" diyen Bahçeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü:  

"Barış açlığı, huzur açığı, güvenlik sorunu çeken dünyanın KOVİD-19 karanlığından süratle çıkıp feraha ve selamete ulaşması gönülden dileğimdir. Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir. Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız. Başaracağımıza inanalım, salgını yeneceğimizi kesinkes hatırda tutalım. Allah'ın izniyle kurtuluş yakındır, mukadderatımızın mukaddesatımızla yaşaması ilahi takdirdir. Bu vesileyle değerli vatandaşlarımızın ve bütün Türk-İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. KOVİD-19 hastalığından sebep hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, halen tedavi altında olanlara da şifalar diliyorum. Her biri kahramanca ve özveriyle duruş gösteren bütün sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar ve esenlikler temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Unutulmasın ki, Allah yarattığı her hastalık için bir de şifa vermiştir."


Kaynak: DHA

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