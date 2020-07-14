Bahçeli: "Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ayasofya'nın statüsünün...
Bahçeli: "Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin kınanması ucuz bir meydan okuma, yok hükmünde bir karardır.
14.07.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:41
Bahçeli: "Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin kınanması ucuz bir meydan okuma, yok hükmünde bir karardır." - ANKARA
Kaynak: İHA