Bahçeli: "Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ayasofya'nın statüsünün... Bahçeli: "Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin kınanması ucuz bir meydan okuma, yok hükmünde bir karardır.

Bahçeli: "Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin kınanması ucuz bir meydan okuma, yok hükmünde bir karardır." - ANKARA Kaynak: İHA