Bahçeli: "Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin 'Malazgirt'i kutladılar, 30 Ağustos'u...
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Bahçeli: "Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin 'Malazgirt'i kutladılar, 30 Ağustos'u...

Bahçeli: "Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin 'Malazgirt'i kutladılar, 30 Ağustos'u yasakladılar' iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil, kesif olarak vatana ve millete ihanettir"

Bahçeli:
29.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:58

Bahçeli: "Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin 'Malazgirt'i kutladılar, 30 Ağustos'u yasakladılar' iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil, kesif olarak vatana ve millete ihanettir" - ANKARA

Kaynak: İHA

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