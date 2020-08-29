Bahçeli: "Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin 'Malazgirt'i kutladılar, 30 Ağustos'u...
Bahçeli: "Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin 'Malazgirt'i kutladılar, 30 Ağustos'u yasakladılar' iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil, kesif olarak vatana ve millete ihanettir"
29.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:58
Bahçeli: "Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin 'Malazgirt'i kutladılar, 30 Ağustos'u yasakladılar' iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil, kesif olarak vatana ve millete ihanettir" - ANKARA
Kaynak: İHA