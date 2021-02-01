Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısı kilitlenmişse, bunun nedeni terör örgütlerinin eylem ve manevra alanını daraltmak içindir."
01.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:29
Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısı kilitlenmişse, bunun nedeni terör örgütlerinin eylem ve manevra alanını daraltmak içindir.
Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısı kilitlenmişse, bunun nedeni terör örgütlerinin eylem ve manevra alanını daraltmak içindir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan