Bahçeli: "BM'nin terör örgütünü resmi muhatap kabul etmesi terörizmle mücadeleyi köstekleyecektir"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondaki katılımcılardan detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Salondaki katılımcılardan detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)
Kaynak: AA
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