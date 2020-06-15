Bahçeli: "Bizim merakımız, milletvekilliği düşen HDP'lilere haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığını... Bahçeli: "Bizim merakımız, milletvekilliği düşen HDP'lilere haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı'nın da bulduğu ilk fırsatta terör yürüyüşüne katılıp katılmayacağı meselesidir.

Bahçeli: "Bizim merakımız, milletvekilliği düşen HDP'lilere haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı'nın da bulduğu ilk fırsatta terör yürüyüşüne katılıp katılmayacağı meselesidir." - ANKARA Kaynak: İHA