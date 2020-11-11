Bahçeli: "Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız" - TBMM
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Bahçeli: "Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız" - TBMM

11.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salonda dinleyici detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

Salonda dinleyici detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (2)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz."

Bahçeli: 'Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız' - TBMM
Bahçeli: 'Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız' - TBMM
Bahçeli: 'Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız' - TBMM
Bahçeli: 'Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız' - TBMM

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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