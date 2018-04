Bahçeli: "Biz CHP Gibi Olamayız, Çürük İp'ten Tutamayız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'nin OHAL bahanesiyle 81 ilde düzenlediği oturma eylemi fikren sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen hastalıklıdır. Yürüdüler, olmadı, şimdi de oturmaya başladılar. CHP bırakın oturmayı, ister amuda kalksın, ister parende atsın, ister akrobatik hareketlerin her çeşidine teşebbüs etsin, yine yararsız, yine beyhudedir. Biz CHP gibi olamayız, çürük İP'ten tutamayız" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, muhalefete ilişkin açıklamalarda bulundu. 16 Nisan Referandumunu anımsatan Bahçeli, hem hükümet sistemi değişikliği hem de buna bağlı olarak gerçekleşen ittifakla ilgili yasal düzenlemenin, Türk milletinin geleceğini teminat altına alan stratejik bir kazanım ve gelişme olduğunu belirtti. Bahçeli, "Aynı zamanda milli duruşun bir tezahürüdür. Bu duruşu sulandırmak, yok saymak, tanımamak gibi gafil niyetleri ısrar ve inatla diri tutma çabalarına da zaman zaman şahit olduğumuz bir gerçektir. CHP'nin başını çektiği ilkesizler koalisyonu çürük çatısını örmektedir. Parlamenter sisteme dönüş söylemlerini, bloklaşma siyasetini, demokrasiyi istismar gayretlerini, bekamıza yönelik tehditlere can suyu olabilecek ifadeleri tasvip etmiyor, karşı çıkıyor, elimizin tersiyle itiyoruz. CHP ve yardakçılarını ademe mahkum ediyoruz. 2023'ün güçlü Türkiye'sine ulaşmak için her türlü fitne odaklarına, karanlık mahfillere karşı hareket ve hedef birlikteliği yapıyoruz. Çünkü bizim yeminimiz vardır, bu yemin de devletin ve milletin bekasını her şart altında korumak, kollamaktır. Biz, 7 Ağustos Yenikapı ruhuna sadığız; 16 Nisan halk oylamasının muazzez sonucuna bağlıyız. Milli birlik ve beraberlik şuuruna ise sonuna kadar sevdalıyız. Türk milletinin bekasını, geleceğin güçlü Türkiye'sini amaçlayan herkes de bu ruha sadık kalmalı, aziz milletimizin yanında duracak feraset ve fikriyatı gösterebilmelidir. Bu itibarla CHP, HDP, İP havanda su dövmekten vazgeçmelidir. Bozgunculuk kimseye bir şey kazandırmadı, bundan sonra da kazandırmayacaktır" mesajını verdi.

CHP'nin oturma eylemi

"16 Nisan halk oylamasının birinci yıl dönümünde oturma eylemi yaparak toplumsal huzura ve milli iradeye virüs aşılamaya önayak olanlar yanlışa düşmüşler, yıkımın tarafına geçmişler, yozlaşmanın pençesine takılmışlardır" diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türk milletinin iradesiyle tecelli ettiğini ve bu nedenle tamamıyla meşru, geçerli ve saygıyı hak ettiğini ifade etti. CHP'nin saygı görmek istiyorsa millete saygı duyması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "CHP sevgi görmek istiyorsa, bunu hak etmeli, nifak ele başılığından pişmanlıkla geri dönmelidir. CHP'li güdümlü yöneticiler, kirli ağızlarını yıkamalı, zehirli dillerini tedavi ettirmeli, milli ve manevi değerlerimiz ile çelişen ifadelerden akılları varsa caymalıdır. Milletin iradesini tanımayanı millet tanımaz. Aziz milletimizin tanımadığını biz hiç tanımayız, hiç de takmayız. Bu itibarla, CHP'nin OHAL bahanesiyle 81 ilde düzenlediği oturma eylemi fikren sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen hastalıklıdır. Yürüdüler, olmadı, şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdukları zaman kalkmayı bilmezler, kalktıkları zaman yürümeyi beceremezler. CHP bırakın oturmayı, ister amuda kalksın, ister parende atsın, ister akrobatik hareketlerin her çeşidine teşebbüs etsin, yine yararsız, yine beyhudedir. Durmasın asılı İP'e çıkıp cambazlık yapsın, sonuçsuzdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden dönüş yoktur, olmayacaktır. CHP'nin küçük aklı, iç ve dış tehditler ortadan bütünüyle kalkana kadar da OHAL'in devamına engel olamayacaktır. CHP'nin kıvranıp bulanması, kızarıp bozarması, kararıp bunaması nafiledir. Cumhurun kararı açık ve nettir. O da güçlü ve tam bağımsız Türkiye'dir. CHP şikayetini eğer dinleyen bulursa gitsin Cibali Karakolu'na anlatsın. Ne yaparsa yapsın, bin yıllık kardeşliğimize leke süremeyecektir. Büyük Türkiye'ye giden yol bizzat Cumhur İttifakı'ndan geçmektedir. Milletimizin talep ettiği milli birlik ve beraberlik ruhunu siyasi ve sosyal seviyede muhafaza etmek, iç ve dış tehditlere karşı daha dirençli olmak amacıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ile ittifak yapıyoruz. Çünkü biz, birlikten kuvvet doğar diyoruz. Çünkü biz, birlikte rahmet vardır inancıyla yürüyoruz. Oluşturduğumuz milli birliğimizi ve inancımızı kıracak gücü de Allah'ın izniyle görmüyor, göremiyoruz. Bizde pireye kızıp yorganı yakacak anlayış yoktur. Bizde detaylara takılıp, asıl gündem ve gerçeği gözden kaçıracak basiretsizlik yoktur. Bizde inanç vardır, iman vardır, adanmışlık vardır, adamlık vardır, son nefesimize, son neferimize kadar yaşatacağımız, gelecek nesillere emanet edeceğimiz kutlu ülkülerimiz vardır. Çizgimiz bellidir, yönümüz açık, duruşumuz nettir. Mevzu bahis vatan olduğunda sınır tanımayacağımızı dost da bilir, düşman da bilir. CHP bilmiyorsa, bu kendi sorunu, kendi ayıbıdır. Biz siyaseti, ancak milletimizin yüksek çıkarları, büyük hedefleri için yaparız. Yeri gelirse elbette saklı tuttuğumuz eleştirilerimizi muhataplarının yüzüne söyleriz. Kimseden korkmayız, kimseden de çekinmeyiz. Biz CHP gibi olamayız, çürük İP'ten tutamayız, terörün siyasi şubesine hoşgörülü bakamayız. Varsın CHP'li yöneticiler, Edirne Cezaevi'nin etrafında dolaşsın. Varsın Pensilvanya'dan Kandil'e kadar el sallasınlar. Bunlar ki; Fırat Kalkanı Harekatı'na karşı ittifak yapmışlardır, OHAL'e karşı omuz omuza vermişlerdir, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı güç birliği yapmışlardır, Afrin'e girilmemesini hep bir ağızdan dile getirmişlerdir, PKK-PYD-YPG taşeronluğuna heveslenmişlerdir, FETÖ'ye umut bağlamışlardır. CHP-HDP-İP ittifakı kağıt üzerinde olmasa da fiilen tescillidir, kaos mimarisi tamamlanmıştır. Birbirlerine yaptıkları ziyaretler ise cümbüşün ruhuna uygun, curcuna havasına yatkın, cunta hevesine taş çıkarır niteliktedir. Nitekim tencere yuvarlana yuvarlana, döne döne, patırtı gürültüyle kapağını bulmuştur" şeklinde konuştu. - ANKARA