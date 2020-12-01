Bahçeli: "Bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna 'satılmış' demesi, hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir"
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Bahçeli: "Bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna 'satılmış' demesi, hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir"

01.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salondaki milletvekillerinden görüntüler TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

Salondaki milletvekillerinden görüntüler TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (3)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna 'satılmış' demesi, bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır"

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Bahçeli: 'Bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna 'satılmış' demesi, hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir'
Bahçeli: 'Bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna 'satılmış' demesi, hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir'
Bahçeli: 'Bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna 'satılmış' demesi, hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir'
Bahçeli: 'Bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna 'satılmış' demesi, hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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