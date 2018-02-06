Bahçeli: Ben de Bir Bozkurt Gibi, En Ön Safta Afrin'e Gider, Bu Vatana, Millete Taşıdığım Canı Seve...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nı ilişkin "Eğer, yeri gelirse ben de bir Bozkurt gibi, en ön safta Afrin'e gider, gerekirse, ihtiyaç hasıl olursa bu vatana, bu millete taşıdığım canı seve seve feda ve hediye ederim. Bu da millete bir Devlet sözüdür" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Son silahlı hain ele geçirilesiye kadar bu mücadele durmayacak, tavsamayacaktır. Afrin çevreden merkeze doğru stratejik ve iyi planlanmış bir harekatla çembere alınmıştır.Ele geçirilen bazı dağ ve yerleşim yerlerinde teröristler tarafından inşa edilen beton koruganlar, hendekler, tüneller ve atış mazgallarına sahip kuleler hiç kimsenin gözünden kaçmamıştır. Bebek katili Öcalan'ın resmedildiği paçavraların oraya buraya asılması da bir başka dikkat çekici husustur. PKK ile PYD arasındaki bağ ve bağlantı bir kez daha alenileşmiştir. Demek ki PYD/PKK terör örgütü tıpkı Sur'da olduğu gibi, tıpkı Nusaybin'de görüldüğü gibi, aynısıyla Cizre'de yaşandığı gibi, çukur kazarak, tünel açarak, barikat dikerek terör eylemleri ve kanlı provokasyonlar için hazırlık ve prova yapmıştır. Karşımızdaki tablonun başka bir izah ve ifade tarzı yoktur. Köstebek gibi yer altına inen hainler Afrin merkez ve etrafını tuzaklamışlar, askeri harekatımıza yönelik çok önceden adeta tedbir almışlardır. Görünen gerçek budur. Hainlerin saklanması nafiledir. Korkakça kaçmaları işe yaramayacaktır. Kahraman Mehmetlerimiz teröristleri iman gücüyle ezeceklerdir. Milli iradenin destek ve duasıyla da haklarından geleceklerdir. Terörün kökü kazınacaksa, gün bugündür.Türk ve Türkiye düşmanları doğduklarına pişman edileceklerse, zaman bu zamandır.Zeytin Dalı Harekatı'nın başarı ve sonuca ulaşması için milli ruh ayakta, milli vicdan alarmdadır.Kimin ne söylediğinin herhangi bir ehemmiyeti kalmamıştır.Terörle huzur arasında tarafsız yer de yoktur.Aziz milletimiz tarafından asırlarca korunup kollanan milli bekamızı sarsmaya, sakatlamaya ve sabote etmeye kalkışan, buna niyet eden, bunu aklından geçiren kim ya da kimler olursa olsun hesabını verecekler, bedelini ödeyeceklerdir."

"CHP, PYD'Yİ TEMİZE ÇIKARMA, AKLAMA ARAYIŞINDADIR"

Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin bildirisine tepki göstererek şunları söyledi: "Alman parlamentosunda PKK paçavraları takarak terör örgütü propagandası yapan zavallı vekil müsveddeleri, masumlara füzeyle saldıran katillerle aynı çizgiye düştüklerini, aynı cinayet ve melanete ortak olduklarını ne zaman idrak ve itiraf edeceklerdir? CHP, PYD'yi temize çıkarma, aklama arayışındadır.Tabipler Birliği isimli PYD/PKK paravan örgütü, savaş bir halk sağlığı sorunudur derken vatana ihanet suçu işlemiştir.Bunun düşünce ve ifade hürriyetiyle bir alaka ve ilgisi yoktur.Zulme karşı tarafsız kalmak bile namussuzluktur.PYD/PKK'lıların derdine düşen alçaklar, suçsuz günahsız insanlarımıza ateş açan rezillere en ufak tepki, en küçük itiraz göstermemişlerdir.Halka ölüm saçılıyor, sorun olmuyor; teröristler cezalandırılıyor, halk sağlığı sorununa işaret ediliyor.Bu ne kepazelik, nasıl bir satılmışlıktır'Yediği ekmeğe ihanet etmek işte böyle bir şeydir.İçtiği suya leke düşürmek aynısıyla budur.Tabipler Birliği Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı, hekimliğin yüz karasıdır.Ve de derhal, çok acil, çok seri şekilde hakkında hukuki ve yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır.Hem doktorum diyecekler, hem de katillerin safına girip sağlıktan bahsedecekler.Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir işbirliği ve ihanete geçit yoktur, olmayacaktır. Türkiye vatanını savunmaktadır.Bu savunma gevşerse, bu savunma zedelenirse, biliniz ki, vatan kaybımız mukadderdir.Afrin temizlenmezse, Kilis hedef, Hatay namlunun ucundadır.Arkasından Menbiç, Cizire, Kobani teröristlerden arındırılmazsa Şanlıurfa, Şırnak, Gaziantep, kısaca sınır il ve ilçelerimiz boyunca cereyan edecek kanlı döngü milli huzurumuzu yutacaktır. Afrin'de, Ankara'nın namusu müdafaa edilmektedir. Karşımızda sadece PYD/PKK olmadığı ortadadır. Şunu özellikle ifade etmeliyim ki, Afrin ilçe merkezine öncelikle, burayı bilen ve tanıyan Özgür Suriye Ordusu unsurları girmeli, çevre emniyetini de tecrübeli ve şehir içi mücadelede uzmanlaşmış askerlerimiz sağlamalıdır.PKK/PYD, Afrin'in her yerine muhtemeldir ki bomba düzeneği yerleştirmiştir.Bu haliyle Afrin ya yıkılmalı, ya da teröristler ateşe verilmelidir.Bundan rahatsız olanlar varsa, bu çıkışımızdan gocunanlar olacaksa, önce nereye hizmet ettiklerini, kimlerle düşüp kalktıklarını ahlaken ve tutarlılık gereği söylemek mecburiyetindedir."

"KIZILELMA ÜLKÜDÜR. İLKESİ VE İNANCI ÇÜRÜK OLANLARIN KAVRAMASI İHTİMAL DIŞIDIR"

Devlet Bahçeli, Afrin operasyonuna ilişkin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Zeytin Dalı Harekatı başlar başlamaz, kabaran milli heyecan ve coşkudan ödü patlayanları gördükçe, bunların köksüz telkin ve ezberlerini duydukça hayrete kapılmamak elde değildir. Bir gazeteci tankın üstündeki kahraman bir askerimize istikamet neresi diye sorduğunda, Kızılelma cevabını alıyorsa, hamd olsun tarihi ülküler vicdanlarda kor gibi yanıyor demektir.Kızılelma'yı duyunca yüzü asılanlar, korkuya kapılanlar, eli ayağına dolaşanlar, fren tutmayıp şirk diye yaftalayanlar ne bu vatana, ne de bu millete en ufak hayrı dokunmayan, bilakis ve bilahare kast etmek için pusuya yatmış olan omurgasızlardır. Kızılelma ülküdür, ülküsü ve ülkesi olmayanların anlaması imkansızdır. Kızılelma ülküdür, ilkesi ve inancı çürük olanların kavraması ihtimal dışıdır. Zeytin Dalı Harekatı boyunca, kahraman askerlerimizin askeri sevkiyat esnasında doğal bir iradeyle yaptıkları Bozkurt işareti yazılı ve görsel medyaya yansımış ve birilerinin de uykularını kaçırmıştır. Bazı askeri ve siyasi kesimlerin Bozkurt işaretinden rahatsızlıkları kronik hastalık noktasına kadar çıkmıştır. Bozkurt işareti yapan yiğitleri gazetede okuyup televizyonda görünce felç geçiren, adeta komaya giren askeri veya siyasi malum çevreler neden korkmuşlardır? Niye bu kadar ürkmüşlerdir? Şayet vatan ve millet müdafaasına Bozkurt işareti yapan kahramanlardan başka gidecek varsa buyursun gitsin, ellerini tutan yok, önlerine geçen yok. Şehadete gönüllü olarak kucak açan var idiyse, beklemesin, durmasın, sınır ötesine koşsun. Bozkurt işaretini görür görmez sırtı kedi gibi kabaranlar, kırmızı görmüş boğa gibi köpürenler sözüm sizedir; hadi teröristlerin üzerine korkusuzca gidin de görelim, size bile alkış tutalım. Kızılelma'yı şirk gören kripto münkirin karalaması çok yeniyken, bir başka densiz ve bereketsiz eski milletvekili Bozkurt işaretinin İslam'ın ruhuna aykırı olduğunu şuursuzca dile getirmiştir."

"BİR BOZKURT GİBİ, EN ÖN SAFTA AFRİN'E GİDER, BU VATANA, MİLLETE TAŞIDIĞIM CANI SEVE SEVE FEDA HEDİYE EDERİM"

Bahçeli, gerekirse Afrin'e gidebileceğini söyleyerek konuşmasını şöyle tamamladı: "Türk milleti ne çekmişse, işte bu kimliksiz, kişiliksiz, köşesiz Türk hasmı zihniyetlerden çekmiştir. Bozkurt işaretinin İslam'ın ruhuna aykırı olduğunu söylemek için Haçlı beşiğinde sallanmak, küfrün eteğinden tutmak, Türk düşmanlarından ilik ve irade nakli yapmak yeterli olacaktır. Ruhsuzlar ne bilsin Türk ve İslam'ın ruhunu? Köksüzler ne bilsin Türk'ün Bozkurt duruşunu? Bugün, yükselen milli duygu ve ittifak hukukunu kırmak için seferber olanlar, şunu unutmasınlar ki, Bozkurt asırlar boyunca Türk milletinin bağımsızlık umudu, zorlu anlarında uzakları yakın eden ufuk çizgisi, karanlık aydınlatan meşalesi olmuştur. Bozkurt, çakalla karışmaz, çakalla bir tutulmaz, tutulamaz.Gitsinler çakallara, sırtlanlara baksınlar, Bozkurt'un önüne de çıkmayı akıllarına bile getirmesinler.Bilinsin ki, Zeytin Dalı Harekatı'na Bozkurt işareti yapa yapa dahil olacak, fedakarlıkta sınır tanımayacak yüzbinlerce Bozkurt hazır beklemektedir.Türkiye tesadüfen bulunmamış, harita üzerinde kurulmamıştır.Türk milleti boşuna bir araya gelmemiş, bağımsızlık hediye olarak alınmamıştır.Bu topraklara rastgele vatan denmemiş, sınırlar icazetle çizilmemiştir.Eğer, yeri gelirse ben de bir Bozkurt gibi, en ön safta Afrin'e gider, gerekirse, ihtiyaç hasıl olursa bu vatana, bu millete taşıdığım canı seve seve feda ve hediye ederim.Bu da millete bir Devlet sözüdür." - Ankara